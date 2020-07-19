Англия

"Канониры" планируют продлить соглашение с мадридским Реалом.

Арсенал заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником мадридского Реала Дани Себальосом, сообщает El Confidencial.

"Канониры" готовы начать переговоры со "сливочными" о продлении аренды хавбека еще на один сезон.

Себальос присоединился к Арсеналу прошлым летом на правах аренды из Реала. В этом сезоне 23-летний игрок провел 34 поединка в футболке лондонского клуба, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Действующий контракт полузащитника с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Реал хочет выручить за Себальоса 25 млн евро.