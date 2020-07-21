Англия

"Волки" забили два безответных мяча в ворота соперника (2:0).

Завершился поединок 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимал на своем поле Кристал Пэлас. Гости лишись своего ключевого левого защитника Патрика ван Аанхолта, поэтому его место в основе занял Тайрик Митчелл.

Подопечные Нуну Санту, в свою очередь, продолжают вести борьбу за попадание в зону еврокубков по итогам текущего сезона, поэтому положительный результат в матче с Кристал Пэлас был им просто необходим.

К счастью для Вулверхэмптона, голы Поденсе и Хонни принесли команде победу со счетом 2:0. "Волки" остаются в гонке и могут попытаться зацепиться даже за Лигу чемпионов.

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Поденсе, 41, Хонни, 68

Вулверхэмптон: Патрисиу - Доэрти, Боли, Коуди, Дендонкер, Коуди - Моутинью, Невеш - Траоре (Нету, 81), Хименес, Поденсе (Диогу Жота, 72).

Кристал Пэлаc: Гуаита - Уорд, Данн, Сахо (Куято, 23), Митчелл - Таунсенд, Макартур, Маккарти, Шлупп (Ридевалд, 73) - Заа, Айю.

Предупреждения: Коуди, Траоре - Маккарти