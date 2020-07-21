Англия

"Синие" продолжают заниматься поисками голкипера на следующий сезон.

Челси проявляет интерес к Дину Хендерсону, сообщает Manchester Evening News.

Права на футболиста принадлежат Манчестер Юнайтед, но он уже два сезона выступает в аренде у Шеффилд Юнайтед.

Учитывая то, что на данный момент основным кипером "красных дьяволов" является Давид Де Хеа, вернуться в МЮ первым номером было бы проблематично.

По информации источника, Челси готов предложить Хендерсону контракт с заработной платой 170 тысяч фунтов в неделю. На данный момент 23-летний футболист получает порядка 70 тысяч.

Отметим, что контракт Хендерсона с МЮ рассчитан до лета 2022 году с опцией продления еще на один сезон.