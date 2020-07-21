Англия

Контракт молодого защитника с Вест Бромвичем подошел к своему завершению.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Натана Фергюсона на правах свободного агента, поскольку его контракт с Вест Бромвичем завершился в конце текущего сезона.

19-летний англичанин подписал с "орлами" соглашение до конца кампании-2022/23. Финансовые детали сделки не уточняются. Фергюсон может выступить на позиции левого и правого защитника.

"Я рад оказаться здесь. Кристал Пэлас, по моему мнению, отличный клуб, и я чувствую, что могу многим помочь команде. Я так счастлив и не могу дождаться, чтобы начать", — прокомментировал подписание контракт юный футболист.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Натан Фергюсон провел за Вест Бромвич 21 поединок, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.