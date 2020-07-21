Украинец начнет поединок 37-го тура АПЛ на скамейке запасных.
Александр Зинченко, Getty Images
21 июля 2020, 19:38
Уотфорд примет на своем поле Манчестер Сити в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола включил полузащитника Александра Зинченко, выступающего на позиции левого защитника, в заявку на этот матч, однако украинец остался на скамейке запасных.
Вместо Александра на левом фланге обороны выступит португалец Жоау Канселу, который является номинальным правым защитником.
Напомним, матч Уотфорд — Манчестер Сити состоится сегодня, 21 июля, в 20:00 по киевскому времени.