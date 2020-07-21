Англия

Украинец начнет поединок 37-го тура АПЛ на скамейке запасных.

Уотфорд примет на своем поле Манчестер Сити в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола включил полузащитника Александра Зинченко, выступающего на позиции левого защитника, в заявку на этот матч, однако украинец остался на скамейке запасных.

Вместо Александра на левом фланге обороны выступит португалец Жоау Канселу, который является номинальным правым защитником.

Напомним, матч Уотфорд — Манчестер Сити состоится сегодня, 21 июля, в 20:00 по киевскому времени.