Англия

"Горожане" отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Завершился поединок 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити отправился в гости к Уотфорду.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "горожане" без проблем разобрались с соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оставил Александра Зинченко на скамейке запасных на этом матч, но украинец вышел на замену на 65-й минуте вместо Кайла Уокера.

Уотфорд — Манчестер Сити 0:4

Голы: ... — Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66

Уотфород: Форстер — Мариаппа, Кабаселе, Доусон, Кико — Клеверли, Дукуре (Чалоба, 82), Хьюз — Сарр, Дини (Уэлбек, 67), Перрейра (Масина, 87).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 65), Гарсия, Лапорт (Стоунс, 74), Канселу — Де Брюйне, Родри, Фоден — Бернарду Силва, Габриэль Жезус, Стерлинг (Марез, 65).

Предупреждения: Мариаппа, Хьюз — ...