Англия

Подопечные Дина Смита добыли крайне важную победу.

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимала Арсенал. Для бирмингенцев было крайне важно победить, чтобы обойти в турнирной таблице Уотфорд за счет разницы забитых и пропущенных мячей.

"Львы" успешно справились со своей задачей и впервые за долгое время покинули зону вылета.

В следующем туре Астон Вилла сыграет против Вест Хэма, и судьба пребывания в АПЛ находится в руках коллектива Дина Смита.

Астон Вилла – Арсенал 1:0

Гол: Трезеге, 27

Астон Вилла: Рейна – Аль-Мухаммади (Гильбер, 25), Конса, Мингс, Таргетт – Макгинн (Лэнсбери, 90+3), Луис, Хурихэйн (Накамба, 73) – Трезеге, Самата (Дэвис, 72), Грилиш

Арсенал: Мартинес – Холдинг, Давид Луис (Пепе, 60), Колашинац – Суареш (Уиллок, 79), Себальос, Торрейра (Джака, 46), Сака (Тирни, 60) – Нкетиа, Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Луис, Таргетт – Торрейра, Ляказетт, Колашинац, Уиллок.