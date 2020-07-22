Англия

"Шершни" дважды крупно пострадали от команды Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Манчестер Сити дважды обыграл Уотфорд по ходу нынешнего чемпионата – 8:0, 4:0. До "горожан" никому в истории Премьер-лиги не удавалось забить одной команде 12 голов в течение одного сезона, сообщает Statman Dave.

Перед матчем против "горожан" Уотфорд в третий раз за сезон уволил тренера, отправив в отставку Найджела Пирсона. Ранее та же участь постигла Кике Санчеса Флореса и Хави Грасию.

После второго поражения Уотфорд за тур до финиша чемпионата опустился в зону вылета. У "шершней" равное количество очков с обыгравшей Арсенал Астон Виллой.