Англия

Арсенал встретится с Челси в заключительном раунде старейшего футбольного турнира в мире.

В финальном поединке Кубка Англии болельщиков ожидает лондонское дерби, в рамках которого Арсенал сойдется в противостоянии с Челси.

Как сообщает официальный сайт турнира, матч заключительного раунда старейшего футбольного турнира в мире рассудит судейская бригада во главе с Энтони Тейлором.

Для 41-летнего арбитра предстоящий финал Кубка Англии станет вторым, на котором он работал, что является первым подобным случаем в истории. В 2017 году Тейлор уже обслуживал матч Арсенал — Челси на этой стадии турнира, который завершился победой "канониров".

Отметим, что обладатель престижного трофея в сезоне-2019/20 определится уже первого августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.