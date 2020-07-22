Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 37 тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и лондонским Вест Хэмом.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес вновь предпочел оставить в запасе украинского вингера Андрея Ярмоленко, выпустив с первых минут на матч против Манчестер Юнайтед Джаррода Боуэна.

Оле-Гуннар Солскьяер решил оставить на скамейке запасных основного правого защитника Аарона Ван-Биссаку, выпустив вместо него Тимоти Фосу-Менса. Кроме того, в паре с Полем Погба в опорной зоне сыграет не Скотт Мактоминей, а Неманья Матич.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Фосу-Менса, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Ромеро, Далот, Мата, Лингард, Фред, Джеймс, Мактоминей, Игало, Ван-Биссака

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн, Нобл, Форнальс — Антонио

Запасные: Рандольф, Бальбуэна, Масуаку, Фелипе Андерсон, Лансини, Уилшир, Ковентри, Ярмоленко, Алле

Матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.