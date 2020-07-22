Англия

Воспитанник "красных дьяволов" регулярно играет под руководством Оле-Гуннара Солскьяера.

Манчестер Юнайтед принимает на своем поле Вест Хэм в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе нападающему Мейсону Гринвуду, для которого этот матч стал юбилейным за первую команду МЮ.

18-летний англичанин в 50-й раз вышел в футболке манкунианцев на взрослом уровне, при этом 46 поединков Гринвуд провел в текущем сезоне.

Напомним, что следить за событиями матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 13-й минуты счет в поединке не открыт.