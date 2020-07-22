Англия

Украинец вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время и не успел повлиять на результат встречи.

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Вест Хэм. Несмотря на статус явных аутсайдеров, "молотобойцам" удалось отобрать очки у команды Оле-Гуннара Солсьяера и добыть ничейный результат (1:1).

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не доверил вингеру Андрею Ярмоленко место в стартовом составе на этот матч, однако включил его в заявку. Практически всю встречу украинец был вынужден наблюдать за игрой со скамейки запасных перед тем, как выйти на поле на первой минуте компенсированного времени ко второму тайму.

Справедливости ради, у Ярмоленко не было достаточно времени, чтобы повлиять на результат, поскольку отыграл он всего несколько минут. Вполне ожидаемо, что специализированный портал WhoScored поставил Андрею одну из низших оценок в этом матче — 5,99. Хуже бал оказался только игроков МЮ Тимоти Фосу-Менса (5,91) и Одиона Игало (5,97).