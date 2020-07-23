Англия

Английский хавбек вписал свое имя в историю "синих".

Талантливый полузащитник Джуд Беллингэм 22 июля провел свой последний поединок в футболке Бирмингема прежде чем присоединиться к дортмундской Боруссии. Англичанин еще в ранние годы попал в систему "синих", в которой он находится в течение последних десяти лет.

Бирмингем решил отблагодарить своего воспитанника за период, проведенный вместе, закрепив за ним 22-й номер. Обычно подобные случаи происходят с более опытным футболистами, однако Беллингэму удалось оставить свой след в истории "синих" в 17-летнем возрасте.

"Бирмингем навсегда останется в моей сердце, потому что это мой клуб, за который я искренне болею. С семи лет я приходил сюда, поэтому естественно, что я не смог сдержать слез после финального свистка в прощальном матче. Но Дортмунд — лучшее место для моего развития, и я с оптимизмом смотрю в будущее", — приводит слова юного хавбека официальный сайт "синих".

Напомним, что Джуд Беллингэм заключил с Боруссией Д "долгосрочный" контракт, сроки которого не разглашаются. По неофициальной информации, трансфер англичанина обошелся "шмелям" в 23 миллиона евро.