Германия

Британский талант продолжит карьеру в Германии.

Полузащитник Джуд Беллингэм перебрался из выступающего в Чемпионшипе Бирмингема в дортмундскую Боруссию, сообщил официальный сайт немецкого клуба.

17-летний футболист заключил с Боруссией "долгосрочный" контракт, точная длительность которого не разглашается. Стоимость трансфера, по неофициальным данным, составил 23 млн евро. Джуд будет выступать за дортмундцев под 22-м номером.

В нынешнем сезоне Джуд забил четыре гола и сделал три ассиста в 40 матчах за Бирмингем.

Боруссия финишировала второй в чемпионате Германии и теперь сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Шмели" уже активно работают на трансферном рынке: после потери Ашрафа Хакими они подписали на позицию правого защитника Тома Менье из ПСЖ, который перешел в Дортмунд свободным агентом.