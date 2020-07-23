Англия

Арсенал сойдется с Челси в заключительном раунде старейшего футбольного турнира в мире.

В финальном поединке Кубка Англии болельщиков ожидает лондонское дерби, в рамках которого Арсенал сойдется в противостоянии с Челси. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился ожиданиями от этого противостояния.

"Лучший способ подготовиться к финалу — это на 100% сосредоточиться на следующей игре, вернуть уверенность в себе, получить хороший импульс и быть физически готовым к этому. Когда это не так, то неприятные вещи происходят постоянно. Нам нужно лучше подготовиться".



"Для меня этот клуб заслуживает только наилучшего, и мы обязаны бороться за абсолютно каждый трофей. Очевидно, после всего, что произошло, если мы сможем выиграть финал Кубка Англии и выйти в Лигу Европы, то имеем право сказать, что все у нас хорошо. Но это не уровень лондонского Арсенала", — приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".

Отметим, что обладатель Кубка Англии в сезоне-2019/20 определится уже первого августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени. Главным арбитром встречи станет Энтони Тейлор.