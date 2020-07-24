Англия

Ассоциация футбольных журналистов вручила капитану Ливерпуля престижную награду.

Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет, поэтому вполне ожидалось, что большое количество индивидуальных наград отправятся в трофейные комнаты именно игроков "красных".

Так, Ассоциация футбольных журналистов (FWA) определилась с победителем в номинации Лучший футболист сезона-2019/20, решив вручить эту престижную награду капитану Ливерпуля Джордану Хендерсону.

В голосовании 30-летний англичанин сумел выиграть серьезную конкуренцию у полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брюйне, форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, а также у двух своих одноклубников - Вирджила Ван Дейка и Садио Мане.

Отметим, что трофей лучшему футболисту сезона по версии FWA вручается с 1948 года, а первым его обладателем стал Стэнли Мэтьюз.