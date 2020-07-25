Англия

Главный тренер Челси хочет заполучить нового голкипера к следующему сезону.

Во время летнего трансферного окна Челси займется поиском нового голкипера, сообщает ESPN.

По информации источника, после того, как "синие" завершат трансфер Кая Хаверца из Байера, клуб сразу переключится на покупку голкипера.

Фрэнк Лампард окончательно разочаровался в Аррисабалаге и хочет заполучить опытного вратаря.

В частности, 42-летнему специалисту не нравится игра Кепы во вратарской и в воздухе.

В 33 матчах в Премьер-лиге, 25-летний испанец пропустил 45 голов.