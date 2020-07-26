Англия

Участники опроса Football.ua не верят в то, что Лестер сможет опередить в итоговой таблице Манчестер Юнайтед или Челси.

Окончательный состав представителей в Лиге чемпионов от Англии решится в заключительном, 38-м, туре Премьер-лиги.

Претендуют на два места в Топ-4 Манчестер Юнайтед (63 очка), Челси (63) и Лестер (62), при этом "лисы" сыграют дома с "красными дьяволами", а "пенсионеры" примут Вулверхэмптон. Матчи состоятся в воскресенье, 26 июля (начало в 18:00 по киевскому времени).

Победы любого из этой тройки гарантируют ему путевку в Лигу чемпионов. В случае ничьей в Лестере и поражения Челси, в Топ-4 попадут МЮ и Лестер (у "лис" лучше разница забитых и пропущенных мячей). В случае победы Лестера, в Лигу чемпионов попадет он и Челси, если не проиграет "волкам", либо МЮ и Лестер, если в Лондоне победят гости.

В опросе на Football.ua его участники высказали недоверие сценариям, по которому удача улыбнется Лестеру, поэтому именно его считают лишним в Топ-4.