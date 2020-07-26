Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 38 тура АПЛ между Ньюкаслом и Ливерпулем.

Нападающие Ливерпуля Дивок Ориги и Такуми Минамино получили шанс сыграть в основном составе своей команды в матче против Ньюкасла благодаря решению Юргена Клоппа оставить в запасе основных форвардов команды. Кроме того, с первых минут сыграют Неко Уильямс и Джеймс Милнер, который выведет "красных" на матч с капитанской повязкой

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Фернандес, Роуз — Лазаро, Шелви, Бенталеб, Альмирон, Ритчи — Сен-Максимен, Гейл

Запасные: Дарлоу, Йедлин, Хейден, Ш. Лонгстафф, Уоттс, Янг, Кэрролл, Жоэлинтон, Муто

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Кейта — Окслейд-Чемберлен, Ориги, Минамино

Запасные: Адриан, Александер-Арнольд, Фабиньо, Джонс, Эллиотт, Фирмино, Мане, Салах, Шакири

Матч Ньюкасл — Ливерпуль начнется в 18:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.