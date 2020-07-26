Англия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч АПЛ.

В определяющем матче за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон сойдутся Манчестер Юнайтед и Лестер. Оле-Гуннар Солскьяер выставил привычный состав. Отметим лишь Уильямса на левом фланге, который заменяет травмированного Шоу.

Лестер: Шмайхель — Джастин, Морган, Эванс — Олбрайтон, Чаудхери, Ндиди, Тилеманс, Томас — Ихеаначо, Варди

Запасные: Айосе, Прат, Барнс, Менди, Джеймс, Грей, Хирст, Уорд, Беннетт

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Мата, Мактоминей, Фосу-Менса, Джеймс, Ромеро, Лингард, Байи, Игало, Фред

Матч заключительного тура АПЛ этого сезона начнется в 18:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.