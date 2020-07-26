Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать восьмого тура Английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Вулверхэмптоном.

Заключительный день сезона Английской Премьер-лиги! Челси отчаянно борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в то время как Вулверхэмптону необходимо еще закрепиться в зоне еврокубков. Фрэнк Лэмпард принял достаточно неожиданное решение, оставив Кепу Аррисабалагу на скамейке для запасных в решающий момент футбольного года. Кроме того, с первых минут отчетной встречи сыграет Кристиан Пулишич, которому удалось неплохо выйти на замену проигранного матча с Ливерпулем (3:5) посреди этой недели.

У "волков" отмечаем выход с первых минут привычной линии обороны и полузащиты, а вот три в атаке разбавят своим присутствием Жота и Нету.

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Жиру, Пулишич.

Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Баркли, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам, Хадсон-Одои.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Хонни — Нету, Хименес, Жота.

Запасные: Радди, Винагре, Килмен, Буур, Жордау, Поденсе, Гиббс-Уайт, Моутиньо, Траоре, Кампанья,.

Матч Челси — Вулверхэмптон начнется в 18:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.