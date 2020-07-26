Англия

Наставник "синих" дал свой комментарий до начала встречи.

В рамках заключительного 38-го тура АПЛ в стартовом составе вышел Вилли Кабальеро. 42-летний специалист пояснил свое решение.

"Это мой выбор. У Кепы непростой период", — приводит слова Лампарда журналист Саймон Джонсон.

В прошлом туре Аррисабалага провел невразумительную игру, практически каждый раз пропустив, когда мяч летел в створ ворот.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Челси – Вулверхэмптон.