Наставник "синих" дал свой комментарий до начала встречи.
КЕПА АРРИСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
26 июля 2020, 18:35
В рамках заключительного 38-го тура АПЛ в стартовом составе вышел Вилли Кабальеро. 42-летний специалист пояснил свое решение.
"Это мой выбор. У Кепы непростой период", — приводит слова Лампарда журналист Саймон Джонсон.
В прошлом туре Аррисабалага провел невразумительную игру, практически каждый раз пропустив, когда мяч летел в створ ворот.
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