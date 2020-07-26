Англия

Блицкриг имени Мейсона Маунта перед уходом на перерыв позволил подопечным Лэмпарда сделать весомый задел на дальнейший успех (2:0).

На последнем своем издыхании находился подходящий к логическому концу очередной сезон Английской Премьер-лиги в эту воскресную часть уик-энда. Все команды-участницы с честью добрались до заключительного, 38-го по счету, тура национального первенства, и в один временной слот синхронно стартовали в последний раз в растянутом по календарю футбольном году. Не все места в турнирной таблице имели свой окончательный вариант, а матч между лондонским Челси и Вулверхэмптоном на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" как раз и был в числе определяющих для финальной компоновки команд.

Ох, как же были запутанный расклады для команд из еврокубковой зоны перед последним туром. Ливерпуль досрочно стал чемпионом, Манчестер Сити расположился следом за ним, но на комфортной дистанции от своих преследователей. А вот что происходило дальше… Одного из пары между Манчестер Юнайтед и коллективом Фрэнка Лэмпарда мог выкинуть из будущей Лиги чемпионов Лестер, если бы подопечные Брэндона Роджерса обыграли бы "Красных дьяволов".

При этом, "пенсионеров" вполне могли сбить в зону Лиги Европы и сами их соперники по отчетной встрече. А совершить этот подлый, с точки зрения фанатов "синих", поступок у "волков" были все предпосылки, ведь лондонский Тоттенхэм играл в этом туре с командой из середины таблицы — Кристал Пэлас, и просто ждал хороших новостей с юго-западного направления столицы Великобритании. И только лишь победа самого Челси могла снять все вопросы для коллектива Лэмпарда об их судьбе на следующий еврокубковый сезон.

Рисковать никто из команд не желал весь первый тайм. Да и не было необходимости им это делать. Но такой обстановка оставалась только до гола Тоттенхэма в параллельной встрече. Тут уже пришлось обострять "волкам", для которых успех "шпор" означал пролет мимо еврокубковой зоны. Вулверхэмптон свой лучший момент образца первой половины получил случайным образом, когда подача Нету с левого фланга срезалась за спину Кабальеро, но голкипер сумел дотянуться до тяжелого мяча.

Челси в атаке был скромен долгое время, но перед уходом на перерыв неожиданно активизировался Маунт. А тут и соперники подоспели с позиционными ошибками в обороне. Сначала, Нету сфолил прямо на входе во владения своей команды против Алонсо, после чего Маунт со штрафного пробил точно в левый верхний угол.

Еще через пару минут компенсированного времени, Мэйсон удачно разогнал контратаку, возникшую после неудачного выноса Коади, отдав передачу на ход Жиру. Оливье не попал в офсайд, как ему это удавалось по ходу всего первого тайма, после чего сумел даже проскочить мимо голкипера, завершив атаку ударом по пустым воротам. Отличный задел для спокойной жизни во второй половине, но согласны ли были с этим соперники?

Как бы ни старался коллектив гостей, во втором тайме Челси сыграло просто безупречно. Без моментов у своих ворот, без работы Кабальеро, как следствие, без грубых ошибок при розыгрыше в центре поля, а также без существенно обострения на чужой половине, и без возможностей увеличить разрыв. Типичный второй тайм, когда ведущей по счету команде необходимо просто закрепить результат. Но как его исполнил коллектив Лэмпарда! Даже выход Адама Траоре с первых минут после перерыва не помог футболистам Нуну Эшпириту Санту.

Сезон Английской Премьер-лиги торжественно подошел к своему логическому завершению. Лондонский Челси финишировал в данном розыгрыше на четвертой позиции, и в следующем футбольном году представит Англию в групповом этапе Лиги чемпионов. Вулверхэмптону удалось забраться лишь на седьмую строчку, которая не дает возможности принять участие в еврокубках.

Челси — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Маунт, 45+1, Жиру, 45+4

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо (Баркли, 88), Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Алонсо — Маунт (Педро, 85), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Хадсон-Одои, 78).



Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти (Винагре, 58), Дендонкер, Невеш (Моутиньо, 59), Хонни (Поденсе, 59) — Нету (Траоре, 46), Хименес, Жота (Жордао, 84).

Предупреждения: Жиру, Аспиликуэта — Жота, Нету, Дендонкер.