Англия

Испанский полузащитник еще сыграет за "горожан" в Лиге чемпионов.

В рамках 38-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Норвич (5:0).

Этот матч стал последним для Давида Силвы в футболке "горожан" в АПЛ.

"Это эмоциональное прощание, у нас в команде славные парни. Я играл за Манчестер Сити десять лет, у меня хорошие отношения со всеми. Это был последний матч чемпионата Англии! Буду скучать по городу, даже по погоде".

"Я счастливчик, у меня много замечательных моментов в составе Манчестер Сити. Теперь нужно сосредоточиться на предстоящих матчах в Лиге чемпионов", — приводит слова Давида Силвы официальный сайт Манчестер Сити.

Отметим, что несмотря на последний матч в АПЛ, Давид Силва останется в Сити на Лигу чемпионов.