Англия

Болельщики определили своих лидеров.

Официальный сайт "молотобойцев" сообщает, что с результатом почти в 50% голосов первое место уверенно занял 21-летний опорный полузащитник Деклайн Райс. Именно он стал лучшим футболистом Вест Хэма по итогам сезона.

Интересно, что в прошедших двух сезонах Райс неизменно занимал второе место.

В этом году он опередил центрбека Анжело Огбонну и форварда Майкла Антонио (10 голов).

В этом сезоне Райс провел от свистка до свистка все 38 матчей в АПЛ. На его счету один гол и три ассиста.

Накануне Вест Хэм провел последний матч сезона. "Молотобойцы" сыграли вничью с Астон Виллой, а единственный гол команды Мойеса провел украинец Андрей Ярмоленко.