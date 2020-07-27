Бразилец отметился не самым положительным достижением.
Давид Луис, getty images
27 июля 2020, 10:23
В заключительном туре английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле обыграл Уотфорд, отправив "шершней" в Чемпионшип (3:2).
Примечательно, что первый гол гости сумели забить, реализовав пенальти, которое в свои ворота "привез" защитник лондонцев Давид Луис.
Для бразильца подобное нарушение в своей штрафной стало уже пятым за сезон в АПЛ. Тем самым, игрок установил антирекорд турнира.
Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о целях команды на оставшиеся турниры.