Англия

Бразилец отметился не самым положительным достижением.

В заключительном туре английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле обыграл Уотфорд, отправив "шершней" в Чемпионшип (3:2).

Примечательно, что первый гол гости сумели забить, реализовав пенальти, которое в свои ворота "привез" защитник лондонцев Давид Луис.

Для бразильца подобное нарушение в своей штрафной стало уже пятым за сезон в АПЛ. Тем самым, игрок установил антирекорд турнира.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о целях команды на оставшиеся турниры.