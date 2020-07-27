Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В заключительном туре английской Премьер-лиги Челси в родных стенах обыграл Вулверхэмптон, обеспечив себе Лигу чемпионов на будущий сезон.

"Волки" же остались за бортом еврокубков, заняв итоговое седьмое место, лондонцы остались на четвертой позиции.

Челси — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Маунт, 45+1, Жиру, 45+4

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо (Баркли, 88), Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Алонсо — Маунт (Педро, 85), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Хадсон-Одои, 78).



Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти (Винагре, 58), Дендонкер, Невеш (Моутиньо, 59), Хонни (Поденсе, 59) — Нету (Траоре, 46), Хименес, Жота (Жордао, 84).

Предупреждения: Жиру, Аспиликуэта — Жота, Нету, Дендонкер.