Англия

Португалец отметил прогресс его команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о прошедшем сезоне, поведав о своей роли в команде.

"Сезон был просто сумасшедшим. После финала Лиги чемпионов у команды были сплошные подъемы и падения. Но я очень рад, что нам удалось добиться результатов и показать уровень своей игры".

"С личной точки зрения я счастлив, ведь с момента моего прихода мы на четвертом месте по очкам. Нам удалось добиться некоторых улучшений после того, как я стал главным тренером", — сказал Моуриньо Sky Sports.

Ранее португальский специалист и вовсе назвал себя чемпионом последних пяти поединков в АПЛ.