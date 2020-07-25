Главный тренер Тоттенхэма просит уважать его труд.
Жозе Моуриньо не нравится поток критики, ведь португалец показывает четвертый результат в лиге после прихода в Тоттенхэм.
"Я принял команду на 14 месте, отстававшей от Арсенала на три очка. До зоны Лиги чемпионов было, кажется, 11 пунктов. Если считать очки с момента моего прихода... Я не так важен, Тоттенхэм - важнее.
Но если вы хотите пойти в этом направлении, я четвертый в АПЛ. Если вы считаете, что быть четвертым в АПЛ плохо, это ваше мнение.
Если вы хотите немного посмеяться надо мной, я чемпион последних пяти матчей. Вы можете дать мне медаль — чемпион последних пяти матчей, 13 очков", — приводит слова Моуриньо Evening Standard.