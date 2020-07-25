Англия

Главный тренер Тоттенхэма просит уважать его труд.

Жозе Моуриньо не нравится поток критики, ведь португалец показы вает четвертый результат в лиге после прихода в Тоттенхэм.

"Я принял команду на 14 месте, отстававшей от Арсенала на три очка. До зоны Лиги чемпионов было, кажется, 11 пунктов. Если считать очки с момента моего прихода... Я не так важен, Тоттенхэм - важнее.

Но если вы хотите пойти в этом направлении, я четвертый в АПЛ. Если вы считаете, что быть четвертым в АПЛ плохо, это ваше мнение.