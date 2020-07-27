Англия

Габонец достиг личного рекорда.

В заключительном поединке АПЛ Арсенал на своем поле одолел Уотфорд, обеспечив "шершням" прописку в Чемпионшипе на будущий сезон.

Примечательно, что нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг, который сделал дубль в прошедшем матче, отметился 200-м голом в своей карьере.

Напомним, цвета лондонцев габонский футболист защищает с 2018 года, и с тех пор забил 68 голов в футболке Арсенала.

Ранее сообщалось, что защитник Давид Луис установил антирекорд по заработанным за один сезон пенальти.