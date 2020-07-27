Англия

Менеджер высказался об игре своего футболиста.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал достижение Кевина де Брюйне, который повторил рекорд Анри по ассистам за один сезон.

"Мы знаем о его умении делать ассисты и качество, которое он имеет для этого, но нам нужны его голы. Против Норвича он забил два блестящих гола".

"Я говорю им, играйте просто, играйте так, как вы знаете и умеете. Не слишком сосредотачивайтесь на достижении результата, потому что он придет".

"Кевин сделал один ассист, но мог легко побить рекорд. Теперь он разделяет его с Анри. Он играл очень хорошо", — сказал Гвардиола Sky Sports.

Ранее бельгийский футболист заявил, что у него отобрали два ассиста, из-за чего он не смог побить рекорд.