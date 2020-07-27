Англия

Полузащитник Манчестер Сити — о повторении рекорда Тьерри Анри.

В сезона-2019/20 Кевин де Брюйне совершил 20 результативных передач и стал лучшим ассистентом в лиге.

По мнению 29-летнего хавбека, у него отобрали еще два ассиста, благодаря чему он мог бы вписать свое имя в историю единолично.

"У меня отобрали два ассиста, думаю, я уже был бы выше Тьерри Анри. Что есть – то есть".

"Я создаю моменты для одноклубников, а они забивают. Однако все равно приятно повторить рекорд Анри", — приводит слова де Брюйне BBC.

В сезоне-2019/20 Кевин также записал на свой счет 13 голов в АПЛ за Манчестер Сити.