Англия

Хавбек рассказал о еврокубковых амбициях команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказал свое мнение о выступлениях команды в еврокубках в этом сезоне.

"Сейчас мы сосредоточены на Лиге Европы, потому что это действительно хороший трофей, и мы хотим победить. Я приехал в Манчестер, чтобы выиграть трофеи. Нам нужно играть в каждую игру хорошо, чтобы выиграть".

"Конечно, игра в Лиге чемпионов всегда особенная, и я надеюсь, что это будет происходить при болельщиках. Мы достойны участвовать в лучших матчах, в лучших европейских соревнованиях. Ничего против Лиги Европы, но все знают, что лучший турнир — Лига чемпионов ", — сказал Фернандеш MUTV.

Ранее итоговое место в топ-4 прокомментировал главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.