Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед пообщался с прессой после матча с Лестером (0:2).

Накануне МЮ обыграл Лестер, что позволило команде Солскьяера финишировать на третьем месте в АПЛ.

"Не многие предсказывали, что МЮ финиширует третьим. Все думали, что мы будем шестыми или седьмыми. Такие прогнозы мотивируют и делают меня сильнее. Но, пожалуйста, не хвалите меня слишком много!", — приводил слова тренера Sky Sports.

"Я верю в то, что делаю. Считаю, что третье место — это огромное достижение футболистов и всего клуба. Я уже успел поговорить со всеми. Сказал им, что у нас получился фантастический сезон. Мы создаем культуру. Я очень рад и горжусь усилиями футболистов".

Также менеджер прокомментировал игру зимнего новичка МЮ Бруно Фернандеша. За 14 матчей 25-летний португалец забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

"Должны признать, что Фернандеш оказал огромное влияние. Он забивал и отдавал передачи, но нам также помог его менталитет и энтузиазм. Возможно, в матче с Лестером вы видели уставшего Бруно, но он играл очень много. Он не щадит себя и это нужно будет исправить".

На Football.ua доступен видеообзор поединка Манчестер Юнайтед — Лестер.