Англия

Главный тренер Вест Хэма — о голе Андрея Ярмоленко в ворота Астон Виллы.

В заключительном 38-м туре АПЛ 30-летний украинец вышел со скамейки запасных и отличился забитым голом. В итоге, встреча завершилась ничьей (1:1).

"Вы всегда рассчитываете, что игрок выйдет со скамейки запасных и сделает разницу. Ярмоленко сделал это, он забил два важных гола (в ворота Челси и Астон Виллы, — прим.). Результат матча против Астон Виллы не так важен, как победа против Челси. Она была монументальной".

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"Это самое главное – победы над Челси, Норвичем, ничья с Манчестер Юнайтед, когда это было нужно. Футболисты заслуживают большего уважения за это", — приводит слова Дэвида Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

В сезоне-2019/20 Ярмоленко отыграл 23 матча в Премьер-лиге: на его счету пять голов и одна результативная передача.