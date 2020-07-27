Англия

Football.ua собрал реакцию футбольных фанатов на выступление украинского футболиста.

В рамках 38-го тура английской Премьер-лиги, который стал заключительным в этом сезоне, Вест Хэм противостоял Астон Вилле. Безусловно, что в центре внимания была судьба "вилланов", ведь им нужно было добыть позитивный результат, чтобы сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон, и не зависеть от результатов встреч Уотфорда и Борнмута.

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Свою задачу коллектив Дина Смита выполнил. Ничья позволила Астон Вилле продлить пребывание в высшем дивизионе Англии. Ввиду этого очевидно, что Вест Хэм не так интересен СМИ – клуб относительно давно решил вопрос с не вылетом в Чемпионшип, поэтому судьба "львов" куда более интересна в Англии. Логично предположить, что выступление Андрея Ярмоленко обошло внимание прессы, ведь в центре внимания борьба за выживание, места в Лиге Европы и Лиге чемпионов и то, как Астон Вилла собирается "напиться".

Например, Sky Sports выставил Андрею оценку 6 за игру против Астон Виллы. Это самая высокая из состава "молотобойцев", правда, аналогичную получили еще пять игроков команды.

Однако болельщики всегда на чеку и, если СМИ в целом обошло стороной гол 30-летнего украинца, то они – нет.

Видео гола:

Обзор матча:

Вашему вниманию подборка комментариев в Сети касательно выступления Андрея Ярмоленко.

"Если мы не сможем получить хотя бы 15 миллионов за Ярмоленко, я буду рад, если он останется — он отличный игрок для выхода со скамейки для запасных".

"Я думаю, мы должны дать еще один шанс Андрею Ярмоленко в следующем сезоне".

"Нужно сохранить Ярмоленко, я думаю, когда он в форме, он может быть отличным вариантом для выхода со скамейки для запасных". Далее идут рассуждения о Себастьяне Алле, но нам это не так интересно.

"Мне всегда нравился Ярмоленко. Было бы хорошо сохранить его на следующий сезон".

"В любом случае я рад, что Астон Вилла спаслась. Гол Ярмоленко был очень болезненным для "вилланов"".

"Как профессиональные футболисты не знают, что Ярмоленко всегда бьет с левой ноги".

"Гол Ярмоленко напомнил мне гол Андреаса Бреме на чемпионате мира 1990 года, который пролетел над головой Питера Шилтона".

Один из болельщиков рассуждает, кого нужно продать в летнее межсезонье, однако другой не согласен: Ярмоленко нужно сохранить!

"Я рад. Я думал, я единственный, кто не считает Ярмоленко бесполезным. Очень полезный футболист".

"Я хотел, чтобы Ярмоленко покинул нас, но после его формы, я думаю, что он должен остаться как супер-замена".

А вот еще один позитивный комментарий, правда, не от болельщика, а от одноклубника. "Хорошая работа, Ярмоленко".

Примечательно, что в октябре 2019 года свой комментарий по украинцу дал Исса Диоп, сказав следующее:

"Все знают о качествах Ярмоленко. Он пропустил много времени, но вернулся на 100% и очень помогает Вест Хэму. Мы все его большие поклонники". Как видим, как минимум один партнер по команде целиком и полностью поддерживает 30-летнего футболиста.

В заключение следует отметить, что в сезоне-2019/20 Ярмоленко отыграл 23 матча в АПЛ, суммарно проведя на поле 999 минут. В среднем — 42 минуты за игру. Он 10 раз выходил в основе, и 13 раз — на замену. Он не играл с конца декабря до паузы из-за ситуации с коронавирусом. На счету Ярмоленко пять голов и одна результативная передача.

999 минут на поле – это примерно 11 полных матчей. И в этом случае пять забитых мячей не выглядят как негативный результат.