Англия

Защитник продолжит карьеру в России.

Официальный сайт Зенита сообщил, что Деян Ловрен поставил подпись под контрактом, рассчитанным на три года.

В новом клубе Ловрен заменит Бранислава Ивановича, который ранее покинул Зенит. Партнером Деяна в обороне будет Ярослав Ракицкий.

Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. Ожидается, что Ловрен будет получать в России около 2,5 млн евро в год.

Ловрен провел в Ливерпуле 6 сезонов, став с командой чемпионом Англии и победив в Лиге чемпионов. В завершившемся сезоне он провел за "красных" 15 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.