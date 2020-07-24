Хорват договорился о сотрудничестве с питерским клубом.
Деян Ловрен, Getty Images
24 июля 2020, 14:58
Защитник Ливерпуля Деян Ловрен может в ближайшее время стать игроком Зенита, сообщает издание The Times.
Хорватский центрбек о договорился о двухлетнем контракте с питерским клубом с возможностью продления и будет получать около 2,5 млн евро в год. Сумма трансфера, предположительно, составит около 12 миллионов евро.
Ловрен присоединился к Ливерпулю в 2014 году из Саутгемптона за 25 млн евро. В этом сезоне 31-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль требует от Монпелье 6 млн фунтов за голкипера Лориса Кариуса.