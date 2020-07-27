Англия

Сербский защитник пребывает в статусе свободного агента.

Бранислав Иванович близок к подписанию контракта с Эвертоном, утверждает сербское издание novosti.rs. Переговоры находятся в финальной стадии.

Наставник "ирисок" Карло Анчелотти хочет иметь в центре обороны опытного игрока, которым и является 36-летний Иванович. Бранислав уже работал с итальянским специалистом в Челси.

Иванович выступал за Челси с 2008 по 2017 год. Он выиграл с командой Лигу чемпионов (2012), Лигу Европы (2013), три чемпионских титула, а также по одному Кубку Англии, Кубку лиги и Суперкубку Англии.

С 2017 года Иванович играл за Зенит. Он дважды выиграл чемпионат России и еще раз – Кубок страны.

Клуб из Санкт-Петербурга уже нашел замену Ивановичу, подписав центрального защитника Ливерпуля Деяна Ловрена.