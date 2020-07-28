Англия

Испанский голкипер обошел Петера Шмайхеля.

Давид Де Хеа вышел с первых минут в поединке 38-го тура АПЛ против Лестера и сохранил свои ворота на замке.

Тот поединок стал 113 "сухим" для него в составе Манчестер Юнайтед, что позволило обойти Петера Шмайхеля и выйти на первое место по этому показателю, сообщает твиттер клуба.

"Красные дьяволы" благодаря той победе вышли на третье место и заработали путевку в Лигу чемпионов.

Напомним, ранее испанский голкипер преодолел отметку в 400 поединков за Манчестер Юнайтед.