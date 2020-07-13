Англия

Норвежец высказался о доверии к своему голкиперу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер дал свою оценку выступлениям голкипера Давида Де Хеа.

"Это не приходило мне в голову ни на секунду, чтобы отпустить его. Ни в коем случае. Чтобы стать вратарем Манчестер Юнайтед, у вас должен быть сильный менталитет".

"у Давида сильный менталитет, и он был здесь так долго, что скоро преодолеет отметку в 400 игр, и он не сумел бы этого достичь, если бы боялся давления или конкуренции на Олд Траффорд".

"Он выходил на поле каждый раз, демонстрируя болельщикам свое качество и менталитет. Он сильный футболист и я не вижу никакой пользы в том, чтобы вообще говорить о его уходе из состава", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист высказал свое мнение о спорном эпизоде с пенальти в поединке против Астон Виллы.