Англия

Испанский голкипер достиг солидной отметки.

Давид Де Хеа вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед в поединке АПЛ против Саутгемптона.

Данный матч стал для 29-летнего игрока 400 в футболке "красных дьяволов", сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Испанский голкипер за 399 предыдущих матчей пропустил 409 голов, отыграв 141 из них на ноль.

Напомним, что ранее Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству матчей среди иностранцев.