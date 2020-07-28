Англия

Уэс Хулахан подписал контракт с Кембридж Юнайтед.

Экс-полузащитник национальной сборной Ирландии продолжит карьеру в клубе Второй лиги Англии Кембридж Юнайтед — сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 38-летнего атакующего полузащитника с клубом, занявшим 16-е место в четвертом по рангу английским дивизионе, рассчитан на сезон-2020/21.

Хулахан провел 43 матча (3 гола) за национальную сборную Ирландии и выступал за Ливингстон (19 матчей во всех турнирах, 0 голов), Блэкпул (99, 16), Норвич (352, 54), Вест Бромвич (10, 0) и австралийский Ньюкасл Джетс (5, 0), после чего собирался повесить бутсы на гвоздь.