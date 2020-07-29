Вылетевший в Чемпионшип Уотфорд рассматривает кандидатуру Кристиана Лукарелли.
Кристиано Лукарелли (слева), Getty Images
29 июля 2020, 00:35
Уотфорд ведет переговоры с Кристиано Лукарелли, сообщает журналист Пол Гилмор.
По его информации, 44-летний специалист может стать спортивным директором "шершней".
Ныне Лукарелли является главным тренером Катаньи из Серии С. У него также есть предложение от Тернаны.
Напомним, что Кристиано в 2007 году выступал за Шахтер: в составе "горняков" он провел полсезона, сумев забить восемь голов в 21 игре.