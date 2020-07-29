Англия

Вылетевший в Чемпионшип Уотфорд рассматривает кандидатуру Кристиана Лукарелли.

Уотфорд ведет переговоры с Кристиано Лукарелли, сообщает журналист Пол Гилмор.

По его информации, 44-летний специалист может стать спортивным директором "шершней".

Ныне Лукарелли является главным тренером Катаньи из Серии С. У него также есть предложение от Тернаны.

Напомним, что Кристиано в 2007 году выступал за Шахтер: в составе "горняков" он провел полсезона, сумев забить восемь голов в 21 игре.