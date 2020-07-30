Англия

"Манкунианцы" намерены сохранить голкипера.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует обсудить с голкипером Дином Хендерсоном, который провел сезон в аренде в Шеффилд Юнайтед, новый контракт, утверждает Sky Sports.

По данным источника, "манкунианцы" планируют предложить вратарю пятилетнее соглашение. Действующий договор игрока истекает через два года.

Ранее отмечалось, что Хендерсон не хочет подписывать новый контракт, если клуб ему не гарантирует место в стартовом составе команды в ближайших сезонах.

Также сообщалось, что переманить голкипера в свой стан хочет Челси, вдвое увеличив зарплату футболисту.