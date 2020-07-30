Нападающий "стекольщиков" хочет сменить команду уже этим летом.
УИЛФРИД ЗАА, GETTY IMAGES
30 июля 2020, 19:59
Уилфрид Заа рассчитывает пойти на повышение, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 27-летний футболист хочет перейти в клуб, который будет бороться за самые высокие задачи.
В частности, Кристал Пэлас может быть готов смягчить свою позицию, и отпустить Заа в аренду с опцией обязательного выкупа.
В завершившемся сезона Заа провел 38 игр на поле в АПЛ: на его счету 4 гола и 5 результативных передач.