С сентября у "красных" появится новый генеральный директор.
Питер Мур, GEtty Images
31 июля 2020, 13:26
Питер Мур в конце августа покинет пост генерального директора Ливерпуля после истечения своего контракта, сообщил официальный сайт "красных". Его на этой должности сменит ныне коммерческий директор Билли Хоган.
Мур провел три года в роли гендиректора "красных". За это время клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Премьер-лигу.
До Ливерпуля Мур работал в Sega, Reebok, Microsoft и EA.