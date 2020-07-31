Англия

С сентября у "красных" появится новый генеральный директор.

Питер Мур в конце августа покинет пост генерального директора Ливерпуля после истечения своего контракта, сообщил официальный сайт "красных". Его на этой должности сменит ныне коммерческий директор Билли Хоган.

Мур провел три года в роли гендиректора "красных". За это время клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Премьер-лигу.

До Ливерпуля Мур работал в Sega, Reebok, Microsoft и EA.