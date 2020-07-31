Защитник вскоре может покинуть Вилла Парк.
Тайрон Мингс, getty images
31 июля 2020, 14:24
Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением у Астон Виллы центрального защитника Тайрона Мингса, сообщает ESPN.
По данным источника, английский футболист считается одним из главных претендентов на эту позицию. Также в шорт-листе клуба присутствует Алессио Романьоли.
Мингс выступает в составе Астон Виллы с января 2019 года, перейдя из Борнмута. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 33 поединка в футболке "львов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что составить конкуренцию Юнайтед в борьбе за Мингса может Арсенал.