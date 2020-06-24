Англия

"Канониры" проявляют интерес к защитнику Виллы.

Защитник Астон Виллы Тайрон Мингс попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал The Athletic.

"Канониры" следят за центрбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость англичанина оценивается в сумму около 20 миллионов фунтов.

Мингс выступает в составе Астон Виллы с января 2019 года, перейдя из Борнмута. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке "львов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что защитник Давид Луис продлит контракт с Арсеналом.