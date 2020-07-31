Англия

У "синих" серьезные планы для усиления в это трансферное окно.

У Челси большие амбиции на летнее трансферное окно, сообщает журналист The Athletic Саймон Джонсон.

По его информации, приоритетом для клуба является подписание Бена Чилвелла, Деклана Райса и Кая Хаверца. Переговоры по немецкому атакующему хавбеку не так просты, как оказалось изначально. Байер хочет выручить за своего футболиста примерно на 20 миллионов евро больше, чем предлагает Челси.

В тоже время, "синие" оптимистично настроены, как и в случае с Чилвеллом. Лестер хочет выручить за флангового защитника столько, сколько за Гарри Магуайра, но непопадание в Лигу чемпионов сделает "лис" более "разговорчивыми" для осуществления сделки.

Что касается Райса, то и здесь сделка выглядит достаточно сложной. Однако Дэвид Мойес не против поработать с Россом Баркли, ввиду чего между клубами может произойти обмен.

Кроме того, Челси попытается заполучить голкипера и вовсе не важно, уйдет Кепа Аррисабалага или нет. Приоритетом является Ян Облак, хоть и сделка сложна из-за его клаусулы. Среди возможных вариантов – Ник Поуп, Андре Онана и Дин Хендерсон, однако последнего не хочет продавать Манчестер Юнайтед, чтобы не усилить конкурента.

Ранее Челси уже подписал Хакима Зиеша (Аякс) и Тимо Вернера (РБ Лейпциг).